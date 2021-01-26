بايدن يمدد فرض حظر دخول مسافرين من عدة دول إلى الولايات المتحدة

2021/01/26 | 08:28 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الأميركي جو بايدن

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمرا يمنع مسافرين من عدة دول من دخول الولايات المتحدة الأميركية.

ومدد بايدن، في الأمر الذي وقعه أمس الاثنين، 25 كانون الثاني 2021، فرض حظر دخول، من المنتظر أن ينتهي اليوم الثلاثاء، على جميع المسافرين غير الأميركيين الذين زاروا البرازيل وبريطانيا وأيرلندا و26 دولة في أوروبا تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ألغى الأسبوع الماضي هذه القيود التي فرضت العام الماضي على أن يسري الإلغاء اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إنه "مع اتساع رقعة الجائحة وانتشار سلالات أكثر عدوى (من فيروس كورونا) فإن هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود على السفر الدولي".

ويأتي ذلك بينما تسري اعتبارا من اليوم الثلاثاء، قواعد جديدة للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تلزم جميع المسافرين الدوليين جوا من سن عامين فأكثر بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا أو إثبات التعافي من كوفيد-19 من أجل دخول الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية والمراكز الأميركية قد حثت مجددا المواطنين الأميركيين أمس الاثنين، على "معاودة النظر في السفر للخارج وتأجيل السفر لغير الضرورة".

ر.إ

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