نائب عن الفتح: دفع سياسي واقليمي لادراج بعض الشخصيات على لائحة العقوبات الاميركية

2021/01/26 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين النائب عن تحالف الفتح حامد عباس، ان بعض الجهات السياسي فضلا عن الاقليمية تدفع باتجاه ادراج بعض الشخصيات على لائحة العقوبات الاميركية، لافتا الى ان هشاشة النظام الداخلي هو من سمح بفرض العقوبات.وقال عباس لـ /المعلومة/، ان “طبيعة النظام السياسي العراقي هي من سمحت للدول الاخرى بالتجاوز على العراق والتدخل في شؤونه الداخلية وانتهاك سيادته”.واضاف ان “الجانب الاميركي ادرج بعض الشخصيات الوطنية العراقية على لائحة العقوبات، بسبب الخلافات السياسية وقيام بعض الجهات بالدفع باتجاه ادراج بعض الشخصيات على اللائحة المذكورة، كما حصل مع الفياض وكذلك (ابو مازن)”.واوضح ان “اميركا لاتستطيع ان تتدخل بشؤون دول اضعف من العراق بكثير لكنها تمتلك وحدة صف داخلية تمنع اميركا من التدخل في شؤونها”.



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