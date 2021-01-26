كشف تفاصيل اجتماع المالية النيابية العراقية بوفد حكومة كردستان

2021/01/26 | 08:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية، تفاصيل اجتماعها بوفد حكومة كردستان برئاسة نائب رئيس وزرائها قوباد طالباني....

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