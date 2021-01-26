توجيه جديد من التربية لإدارات المدارس بخصوص الجداول الإلكترونية

2021/01/26 | 08:37 - المصدر: بغداد اليوم

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التربية توعز لإدارات المدارس بإعداد جداول الكترونية تخص بث المنصات التعليمية لمساعدة الطلبة على فهم واستيعاب الدروس

اوعزت وزارة التربية الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، بضرورة تنظيم أوقات البث للمنصات التعليمية والدروس التي تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ونقل بيان أوردهُ المكتب الإعلامي ان المديرية العامة للأشراف التربوي وجهت بتنظيم أوقات البث للمنصات التعليمية والدروس التي تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفق جدول الكتروني يعدهُ مدير المدرسة ، وذلك من أجل استكمال الخطة التي وضعتها الوزارة وتسهيل إيصال المادة العلمية الكترونياً للتلاميذ والطلبة الأعزاء وللمراحل الدراسية كافة .

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