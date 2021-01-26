2021/01/26 | 08:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصحذر نواب من مختلف الكتل السياسية، من استمرار بقاء الارهابيين المحكومين بالاعدام في السجون وعدم تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم، محملين رئيس الجمهورية مسؤولية ابقائهم داخل السجون.وقال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم لـ /المعلومة/، ان “رئاسة الجمهورية ينبغي ان تصادق على احكام تنفيذ الاعدام الصادرة بحق الارهابيين، حيث ان استمرار بقائهم في السجون يشكل خطرا على العراق”.الى ذلك، قال النائب السابق محمد اللكاش لـ /المعلومة/ ان “رئاسة الجمهورية تتحمل مسؤولية عدم تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق الارهابيين، حيث مازال عدد كبير من الارهابيين يتجاوز عددهم الـ 8 الاف يعيشون مرفهين في السجون من دون تنفيذ اي احكام صادرة عليهم”.من جهته بين النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي ان “مبالغ كبيرة تتجاوز التريليونات تصرف على السجناء من الارهابيين وغيرهم داخل السجون، في حين هناك تواطؤ من قبل رئاسة الجمهورية بتنفيذ احكام الاعدام الصادرة عليهم، حيث ان ابقائهم في السجون يشكل عامل خطر على البلاد”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تحذيرات نيابية من عدم اعدام الارهابيين الموجودين في السجون ويحملون “صالح” كامل المسؤولية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تحذيرات نيابية من عدم اعدام الارهابيين الموجودين في السجون ويحملون “صالح” كامل المسؤولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).