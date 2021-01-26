حلقة نقاشية اليوم عن الموازنة في نقابة الصحفيين

2021/01/26 | 08:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تعقد الامانة العامة لمجلس الوزراء،بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الثلاثاء حلقة نقاشية بعنوان / دور الموازنة بتطبيق مضامين ورقة الاصلاح البيضاء/ .وتهدف الحلقة التي تعقد في مقر نقابة الصحفيين الى تسليط الضوء على الاصلاحات الاقتصادية المتضمنة بقانون موازنة عام ٢٠٢١ مع عرض تفصيلي لبنود الموازنة وبيان الايجابيات التي يمكن تحقيقها من خطوات الاصلاح وتقليل السلبيات على طبقات المجتمع وفق المحاور الآتية:_المحور الاول :موازنة عام ٢٠٢١ ما لها وما عليها.المحور الثاني :دور السياسة المالية والنقدية بتحديد سعر صرف الدينار العراقي واهم المكاسب المتحققة نتيجة تخفيض قيمة الدينار.المحور الثالث :الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية..ويشارك في الحلقة ممثلون عن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الاستثمار الوطنية ورابطة المصارف العراقية وهيئة الاعلام والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي وعمداء كليات الادارة والاقتصاد ، بالاضافة الى خبراء اقتصاديين./انتهى8

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