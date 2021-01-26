"مراقبة الطيور" تحارب الأخبار المضللة والزائفة على تويتر

2021/01/26 | 08:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مبادرة جديدة منها لمحاربة انتشار الأخبار الزائفة والمضللة على منصتها، أعلن موقع توتير في تغريدة له عن إطلاق خاصية "بيرد ووتش" أو مراقبة الطيور.

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