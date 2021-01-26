خبير اقتصادي: فائض اسعار النفط كفيل بسد عجز الموازنة دون الحاجة لاستقطاع رواتب الموظفين

2021/01/26 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان فائض اسعار النفط المقرر في الموازنة كفيل بسد العجز الحاصل فيها، لافتا الى ان الحكومة لاتحتاج الى استقطاع رواتب الموظفين من اجل سد العجز.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “النفط يباع باكثر من 55 دولار للبرميل، اي مايتجاوز الـ 10 دولارات عن السعر المحدد في الموازنة، وبالتالي فأن الحكومة ستحصل على المبلغ المتبقي لسد عجز الموازنة بدلا من اللجوء الى استقطاع رواتب الموظفين”.واضاف ان “الحكومة وفي حال حصولها على ربح 10 دولارات عن كل برميل نفط، فأن حاصل مجموع الارباح اليومية يتجاوز الـ 30 مليون دولار بتصدير 3 ملايين برميل نفط يوميا”.وبين ان “الكثير من الخطط الاستثمارية كفيلة ايضا بتوفير مبالغ كبيرة للحكومة، خاصة في حال قيام الحكومة باستغلال المساحات الكبيرة الفارغة وبيعها على المواطنين باسعار مدعومة وبالتقسيط مع طرح خدماتها للشركات الاستثمارية واستيفاء مبالغها فيما بعد”.



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