شاهد.. طفل مفخخ بحزام ناسف يسلم نفسه للسلطات العراقية

2021/01/26 | 09:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلم طفل عراقي يافع مفخخ بحزام ناسف من قبل جماعت الارهاب الذين دفعوه لتفجير نفسه وسط تجمعات المدنيين العراقيين، سلم نفسه للسلطات الامنية مساء امس الاث...

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