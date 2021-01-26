ثورة يناير ليست مجرد ذكرى - الاشتراكيون الثوريون

2021/01/26 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الاشتراكيون_الثوريون أدَّت ثورة يناير 2011 إلى الكثير من التغييرات المهمة في الوعي والخبرة التي لا تزال قائمة إلى اليوم، وستظل قائمة لسنواتٍ مقبلة.



منذ عقدٍ مضى، دشَّنَت الانتفاضة الشعبية عمليةً طويلةً من التغيير الثوري لا تزال تستحق النقاش والتفكير والتعمُّق فيها لاستخلاص دروسها.



بعد عقودٍ من الحكم الاستبدادي، جاءت الثورة المصرية لتوحِّد الجماهير سويًا لتتحدَّى القمع والتعذيب والانقسامات الاجتماعية الشاسعة بين الطبقا ......





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