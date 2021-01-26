قبل المنية بيوم - نبيل علال

2021/01/26 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_علال تَذكَرتك والشَيبُ غزا كُل سَوادٍ ألمعِماحال ليلى بَعد نائباتِ الدهر ولَيلٍ أفْزَعِ فوالله ماسَلوت عَن حبها ولاَكَفْت عَن عُيونِي أدْمُعُجَزى الله كٌل رَسولٍ بأَخبارها والوِصَال أسْرعِوقيس أنْشَد الأشعار حِجَّةً بعد حِجَّةً لم يَهْجَعِومَالِي بَعد اليَوم عِيشَة وَليلى باللُقا لَم تُسْرعِ ......





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