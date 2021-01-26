منقار البطّة - نادية خلوف

2021/01/26 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف لا أؤمن بما تؤمنين به .هذا ما تقوله ذاتي ..كنت أمشي جهة لا شيء أحدّث نفسي بعد أن تخمت من الحديث على وسائل التواصل مع أهلي ومعارفي .



هذا العالم الرّقمي لم يخلق لآجلنا نحن " بني يعرب" فقد سحب أجمل الأشياء من داخلنا وهو " التواصل الاجتماعي" الحقيقي.



كنت أبحث عن ذاتي فحدثتها ، تجسدت لي على شكل شخص معاد ، كانت معركة حامية الوطيس بيني وبينها حول أمر تافه جداً يدور حول منقار البطة.تسألني ذاتي : ......





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