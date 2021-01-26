التربية تصدر توجيهاً جديداً بشأن بث المنصات التعليمية

2021/01/26 | 09:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أوعزت وزارة التربية، الثلاثاء، الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، بضرورة تنظيم أوقات البث للمنصات التعليمية والدروس التي تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وذكرت الوزارة، في بيان ان “المديرية العامة للأشراف التربوي وجهت بتنظيم أوقات البث للمنصات التعليمية والدروس التي تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفق جدول الكتروني يعدهُ مدير المدرسة”.

وأوضحت أن “ذلك من أجل استكمال الخطة التي وضعتها الوزارة وتسهيل إيصال المادة العلمية الكترونياً للتلاميذ والطلبة وللمراحل الدراسية كافة” .

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