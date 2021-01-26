وزير الزراعة يطالب باسهام الوزارات بشراء المنتج المحلي خاصة الدجاج ومقطاعته وبيض المائدة دعما للاقتصاد الوطني

2021/01/26 | 09:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ طالب وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي اليوم الثلاثاء بضرورة قيام وزارات الدفاع والداخلية والعدل والصحة، بشراء المنتجات الزراعية، لتوفير احتياجاتها التغذوية من المنتج الزراعي المحلي المدعوم من قبل وزارة الزراعة، خاصة الدجاج ومقطعات الدجاج وبيض المائدة .وقال الخفاجي بحسب بيان لوزارة الزراعة ان, ذلك قد أصبح واجبا لدعم الاقتصاد الوطني في ضوء الأزمة المالية وظروف جائحة كورونا، لافتا الى أن تنفيذ هذا التوجه في العمل المشترك سيؤدي إلى منافع كثيرة تعود بالفائدة على الفلاحين، فضلا عن توفير مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة ".واضاف:" أن المنتج المحلي شهد طفرات نوعية على مختلف الأصعدة، مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة وبذور الرتب العليا، ومحاصيل الخضر، وبرهنت الوزارة رغم جائحة كورونا انها قادرة على تحمل المسؤولية وتوفير مختلف المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلك".واوضح:" أن حماية المنتج المحلي واجب وطني سيما في ضوء توجهات الدول الكبرى لحماية أسواقها ومنتجاتها، وذلك يحتم تظافر الجهود كافة لدعم الزراعة والمنتج المحلي كونه يتعلق بقوت المواطن اليومي ومن خلاله يتم دعم الاقتصاد الوطني"./انتهى2

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