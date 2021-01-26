التربية تصدر توجيها بشأن إعداد الجداول الالكترونية في المدارس

2021/01/26 | 09:30 - المصدر: NRT عربية

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وجهت وزارة التربية، الثلاثاء، إدارات المدارس بإعداد جداول الكترونية تخص بث المنصات التعليمية لمساعدة الطلبة على فهم واستيعاب الدروس.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للوزارة نشر اليوم، 26 كانون الثاني 2021، حيث اوعزت وزارة التربية الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، بضرورة تنظيم أوقات البث للمنصات التعليمية والدروس التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وأشار البيان إلى ان "المديرية العامة للاشراف التربوي وجهت بتنظيم أوقات البث للمنصات التعليمية والدروس التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفق جدول الكتروني يعده مدير المدرسة، وذلك من أجل استكمال الخطة التي وضعتها الوزارة وتسهيل إيصال المادة العلمية الكترونيا للتلاميذ والطلبة وللمراحل الدراسية كافة" .

ر.إ

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