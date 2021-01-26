انخفاض طفيف باسعار النفط في السوق العالمية

2021/01/26 | 09:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت اسعار النفط، الثلاثاء، انخفاضا طفيفا بفعل مخاوف إزاء الطلب أثارتها موجة جديدة من إجراءات العزل العام لاحتواء الجائحة.

وبحلول الساعة 9:10 صباحا بتوقيت بغداد أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 53 سنتا، أو 0.95 بالمئة، لتسجل 55.22 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 51 سنتا، أو 0.91 بالمئة، عند 52.35 دولار للبرميل.

وقالت شركة بترو لوجيستكس المتخصصة في تتبع ناقلات النفط امس الاثنين إن امتثال منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لتخفيضات الإنتاج في كانون الثاني يبلغ في المتوسط 85 بالمئة.



وتوحي البيانات بأن المجموعة المعروفة باسم أوبك+ حسنت التزامها بقيود الإمدادات التي تعهدت بها.

ومن ناحية أخرى فرضت دول أوروبية قيودا مشددة لوقف انتشار فيروس كورونا بينما أعلنت الصين عن زيادة في الإصابات الجديدة بالفيروس وهو ما يلقي شكوكا على آفاق الطلب في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

ورفع بنك باركليز توقعاته لسعر النفط للعام 2021، لكنه قال إن تزايد الإصابات بالفيروس في الصين قد يساهم في تراجعات للأسعار في الأجل القصير.

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