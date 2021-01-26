الحشد الشعبي يعثر على نفق لـداعش ومضافات في صلاح الدين

2021/01/26 | 09:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذها عملية أمنية في منطقة العيث بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، أنه "بعد أيام من الهجوم الإرهابي الغادر على منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين، نفذ اللواء التاسع بالحشد الشعبي عملية أمنية في منطقة العيث والقرى المجاورة لها لملاحقة الخلايا الإرهابية".

وأضاف البيان ان "العملية الأمنية اسفرت على العثور على عدد من المضافات التابعة لفلول “داعش” الإرهابي ورفع عدد من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة على الطرق".وتابع ان "قوات اللواء التاسع بالحشد الشعبي عثرت ايضا على نفق بطول ١٠ متر كان بمثابة ملجأ للإرهابيين".واختتم البيان بالقول: "وستواصل قوات الحشد الشعبي واجبات التفتيش لتطهير وتأمين هذه المناطق وانهاء أي تواجد إرهابي فيها".

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