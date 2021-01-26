الاستخبارات تشن حملة تفتيش لبسط الأمن في بغداد

2021/01/26 | 09:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن قيامها بحملة تفتيش عن الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، أنه "استمرارا لمهامها في ضبط الأسلحة والاعتدة الغير مرخصة لبسط الامن والاستقرار وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١ واستخبارات لواء المشاة ٤٤ ومقره وافواجه الثاني والثالث والرابع والوكالات الامنية ضمن قاطع المسؤولية واثر معلومات استخبارية بحملة تفتيش عن الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة في حي الجزائر بمنطقة الشعب شمالي بغداد"

وأضاف البيان أنه "خلال الحملة تم ضبط ٦ بنادق كلاشنكوف، و٣ مسدسات صوتية ، و٢٥ اطلاقة بندقية ،و٢ رمانة يدوية ،و٢ مخزن بندقية".وتابع انه "جرى التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها".

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