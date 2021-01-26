ما رسالة حرب الاستنزاف الاخيرة لداعش في العراق وسوريا؟

2021/01/26 | 09:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من یراقب مشهد تكثيف الهجمات التي يشنها ارهابيو تنظيم داعش الوهابي يرى انه لا يمكن الفصل بين الهجمات الارهابية التي تشن ضد الجيش السوري في سوريا وبين ...

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