انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف حول مستقبل حزمة التحفيز المالي في أمريكا

2021/01/26 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، وسط غموض حول موعد إقرار حزمة التحفيز المالي الجديدة في الولايات المتحدة، ومع متابعة مستجدات جائحة "كورونا".

وعلى الرغم من تعهد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بإقرار حزمة تحفيز مالي جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار لدعم الاقتصاد خلال جائحة "كورونا"، فإنه لابد من إقناع المشرعين الجمهوريين بالحاجة إلى توفير المزيد من التحفيزات.

كما يتابع المستثمرون تطورات فيروس "كورونا" حول العالم، مع اقتراب إجمالي الإصابات من 100 مليون، إذ تخطت في الوقت الحالي 99.7 مليون.

ورفع بنك "باركليز" تقديراته لأسعار النفط عن العام الجاري بمقدار دولارين، إذ يتوقع أن يصل سعر خام "برنت" إلى 55 دولارًا للبرميل و"نايمكس" عند 52 دولارًا للبرميل، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.8% إلى 55.45 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.8% مسجلة 52.37 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي تقديرات المخزونات الأولية في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم، فيما تعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية غدًا.

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