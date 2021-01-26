الرافدين يوجه فروعه بمنح قروض 25 مليون دينار للمحلات والمهن الاخرى

2021/01/26 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجّه مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، كافة فروعه في بغداد والمحافظات بترويج معاملات منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين من اصحاب المحال التجارية والمهن الاخرى لتصل الى ٢٥ مليون دينار.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تماشياً مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة ودعما للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة، وتشغيل الايدي العاملة، فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى ٢٥ مليون دينار".

ووفقاً للبيان، دعا المصرف، "المواطنين أصحاب المحلات والمهن الأخرى على مختلف أنواعها إلى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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