2021/01/26 | 09:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…التحق المدرب حيدر عبيد بشقيه عباس عبيد ضمن الكادر التدريبي الجديد لفريق كرة القدم بنادي الصناعات الكهربائية.وقال عبيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مشواري مع نادي ديالى انتهى بشكل رسمي بعدما قدت الفريق الى 10 انتصارات في دوري الدرجة الاولى”.واوضح بالقول، “وقعت على عقد انضمامي لنادي الصناعات الكهربائية، حيث سأكون مساعداً لشقيقي عباس عبيد”، معرباً عن امله بـ”تحقيق نتائج ايجابية مع الفريق”.يذكر ان نادي الصناعات غير كادره التدريبي السابق بقيادة احمد عودة لتراجع النتائج.



انتهى/25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حيدر عبيد يلتحق بشقيقه في نادي الصناعات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حيدر عبيد يلتحق بشقيقه في نادي الصناعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).