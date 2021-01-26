الرافدين يوجه فروعه بمنح قروض ٢٥ مليون للمحلات والمهن الاخرى

2021/01/26 | 09:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

وجه مصرف الرافدين فروعه في بغداد والمحافظات بترويج معاملات منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين من اصحاب المحال التجارية والمهن الاخرى لتصل الى ٢٥ مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/ انه ” تماشيا مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة ودعما للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الايدي العاملة فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى ٢٥ مليون دينار .”.

ودعا المصرف المواطنين اصحاب المحلات والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.انتهى 25

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