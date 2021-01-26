الرافدين يوجه بمنح قروض ٢٥ مليون دينار لاصحاب المحال التجارية والمهن الاخرى

2021/01/26 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _بغداد

وجه مصرف الرافدين،الثلاثاء، فروعه في بغداد والمحافظات بترويج معاملات منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين من اصحاب المحال التجارية والمهن الاخرى لتصل الى ٢٥ مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه تماشيا مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة ودعما للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى ٢٥ مليون دينار.

ودعا المصرف المواطنين أصحاب المحال والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

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