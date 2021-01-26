الزراعة تطالب الوزارات بشراء المنتج المحلي دعما للاقتصاد الوطني

2021/01/26 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

طالبت وزارة الزراعة، الثلاثاء، الوزارات كافة بشراء المنتج المحلي خصوصا الدجاج ومقطاعته وبيض المائدة دعما للاقتصاد الوطني.وشدد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، على "ضرورة قيام وزارات الدفاع والداخلية والعدل والصحة، بشراء المنتجات الزراعية، لتوفير احتياجاتها التغذوية من المنتج الزراعي المحلي المدعوم من قبل وزارة الزراعة، سيما الدجاج ومقطعات الدجاج وبيض المائدة".وقال الوزير، أن "هذا الامر يعد واجبا لدعم الاقتصاد الوطني في ضوء الأزمة المالية وظروف جائحة كورونا"، لافتا إلى أن "تنفيذ هذا التوجه في العمل المشترك سيؤدي إلى منافع كثيرة تعود بالفائدة على الفلاحين، فضلا عن توفير مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة".واوضح أن "المنتج المحلي شهد طفرات نوعية على مختلف الأصعدة، مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة وبذور الرتب العليا، ومحاصيل الخضر، وبرهنت الوزارة رغم جائحة كورونا انها قادرة على تحمل المسؤولية وتوفير مختلف المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلك".واشار وزير الزراعة إلى أن "حماية المنتج المحلي واجب وطني، سيما في ضوء توجهات الدول الكبرى لحماية أسواقها ومنتجاتها، وذلك يحتم تظافر الجهود كافة لدعم الزراعة والمنتج المحلي كونه يتعلق بقوت المواطن اليومي ومن خلاله يتم دعم الاقتصاد الوطني".

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