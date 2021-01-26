محافظ البصرة يقوم بجولة ميدانية في المدينة الرياضية قبل موعد مباراة المنتخبين العراقي والكويتي

2021/01/26 | 09:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اطلع محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني على اخر الاجراءات المتعلقة بتنظيم ووضع كافة الاستعدادات المطلوبة قبل موعد المباراة الودية بين المنتخب الوطني العراقي والمنتخب الكويتي والتي ستجري في ملعب المدينة الرياضية.

وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص خلال جولة ميدانية قام بها هذا في المدينة الرياضية برفقة مختلف الدوائر الخدمية والامنية والجهات المعنية بتنظيم المباراة بين المنتخب الوطني العراق والمنتخب الكويتي ان المدينة الرياضية جاهزة لاستقبال هذا الحدث الرياضي المهم بمشاركة مختلف الدوائر الخدمية والامنية.

وبين محافظ البصرة ان هناك اجتماعات مستمرة مع كافة الدوائر الأمنية الخدمية وفي اوقات متأخرة من الليل وبحضور وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال والدوائر ذات العلاقة من اجل الاستعداد لهذا الحدث الرياضي المهم.

إلى ذلك، وصل الى مطار البصرة الطاقم التحكيمي القطري لقيادة مباراة منتخبنا الوطني ومنتخب الكويت الودية المقررة يوم الأربعاء المقبل في استاد جذع النخلة في البصرة.

ورافق الحكام القطريين الحكم الدولي السابق حازم الشيخلي المقيم في الدوحة حيث اصطحب الطاقم المؤلف من الدولي سلمان فلاحي، وفيصل الشمري وجمعة بورشيد إلى مطار البصرة الدولي.

وحظي الطاقم التحكيمي باستقبال رسمي من كبار موظفي وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة وجمع من الصحفيين والإعلاميين.

ومن المؤمل أن يصل مساء اليوم المنتخب الكويتي إلى البصرة برا على أن تقام المباراة مساء يوم الأربعاء.

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