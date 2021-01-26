مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين جانيت يلين وزيرة للخزانة .. ويقر ترشيح بلينكن للخارجية

2021/01/26 | 09:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على تعيين جانيت يلين كأول امرأة تتولى منصب وزير الخزانة، لتعمل سريعا مع الكونغرس على جهود الإغاثة من جائحة كورونا ومراجعة سياسات العقوبات الأمريكية وتعزيز القواعد المالية.وصوت المجلس لصالح تعيين يلين بواقع 84 صوتا مقابل 15 معظمهم من الجمهوريين الذين عبروا عن مخاوفهم بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار اقترحها الرئيس جو بايدن لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وخطط الضرائب والإنفاق.ويقترح بايدن خطة حجمها 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، وتعهد باستثمار تريليوني دولار في البنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والتعليم والبحوث لتعزيز قدرة الولايات المتحدة التنافسية.من جهة أخرى، أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الاثنين ترشيح الدبلوماسي المخضرم أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية، ما يمهد الطريق أمام نظر المجلس بكامل هيئته في ترشيحه في وقت قريب ربما هذا الأسبوع.وصوتت اللجنة لصالح مرشح الرئيس جو بايدن للمنصب بواقع 15 صوتا مقابل ثلاثة.ويشغل دانيال سميث، مدير معهد الخدمة الخارجية السابق، موقع وزير الخارجية بالإنابة في الوقت الحالي.ومن المتوقع أن يفوز بلينكن بسهولة بتأكيد مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو ينقسمون مناصفة بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن يسيطر عليه رفاق بايدن الديمقراطيون لأن نائبة الرئيس كاملا هاريس يمكن أن ترجح أي تعادل محتمل في الأصوات./انتهى3

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