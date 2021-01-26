2021/01/26 | 09:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اوضحت وزارة الدفاع انه : سيتم إلحاق الطلاب المقبولين بالدورة (١١١) حال توفر التخصيص المالي لهم.واكدت الوزارة في بيان انه : تم إجراء المخاطبات الرسمية الخاصة مع وزارة المالية لغرض إطلاق التخصيص المالي لطلاب الدورة، وسيتم دعوتهم حال اطلاق التخصيصات الخاصة بهم./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع : سيتم إلحاق الطلاب المقبولين بالدورة (١١١) حال توفر التخصيص المالي لهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع : سيتم إلحاق الطلاب المقبولين بالدورة (١١١) حال توفر التخصيص المالي لهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).