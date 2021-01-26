محافظ ذي قار لـ’ناس’: بدأنا العمل بعشرات المشاريع .. مستحقات المقاولين وصلت

2021/01/26 | 10:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

أعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل بعشرات المشاريع بعد صرف مستحقات المقاولين المتأخرة بشكل كامل، فيما توقعت مديرية بلديات ذي قار حدوث قفزة معمارية في عموم المحافظة خلال العام الجاري.

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وقال الوائلي لـ"ناس"، (26 كانون الثاني 2021): إن "عشرات المشاريع توقفت بسبب الأزمة المالية وتأخر صرف مستحقات المقاولين، لكن استُؤنف العمل مؤخراً بعد صرف جميع مستحقاتهم المرتبة بذمة المحافظة".

وأضاف، أن "هناك شركات تقوم بتعبيد الطرق وتأثيث الشوارع وتوسعتها وإنارتها في عموم المحافظة، وهناك حملة لإعادة الإعمار بالأقضية والنواحي ضمن منحة مجلس الوزراء وتم تخصيص مبالغ مالية تبعاً لحجم الأقضية والنواحي بإعادة تأهيل مداخل المدن".

وتابع الوائلي، "هناك مشاريع قيد الإحالة مهمة جداً وهي قيد الإعلان من بينها تأهيل شوارع مدينة الناصرية بمبلغ 15 مليار دينار، ومشروع إنشاء طرق رابطة مهمة للمحافظة بمبلغ 15 ملياراً أيضاً، وهناك مشاريع لمدينة الشطرة بمبلغ 14 مليار دينار، ومدينة الرفاعي بقيمة 5 مليارات، وسوق الشيوخ بـ 5 مليارات كذلك، ومليار واحد لقضاء الدواية ومثله لمدينة الغراف".

من جهته أوضح مدير بلديات ذي قار عبد العزيز شاهين، أن "المناطق الزراعية المشمولة بتعبيد الشوارع هي التي تم إجراء المسح الجوي لها، وستكون على مراحل من حيث الأهمية والأولويات والتي تعتمد على قدم المناطق، وسيتم شمولها وتطويرها ثم التوسع على الأحياء الجديدة".

وأضاف شاهين في حديث لـ"ناس"، (26 كانون الثاني 2021) أن "الشوارع التي لم يتم تعبيدها سيتم فرشها بمادة السبيس وتنظيمها وفتح سواقي جديدة فيها، وتم منح الدوائر البلدية صلاحيات شراء مادة السبيس للمناطق التي لا نستطيع تعبيد شوارعها، وفتح كل الشوارع التي تعاني من تراكم مياه الأمطار، وسيتم حل 80-90% من مشاكل هذه المناطق خلال 2021".

وأشار إلى أن "تعبيد الشوارع ممول ضمن منحة رئيس الوزراء البالغة 10 مليار، حيث استلمت مديرية بلديات ذي قار 8.5 مليار منها توزعت بناءً على أهمية القضاء والتعداد السكاني، وتم شمول 20 قضاءً".

وأعرب شاهين عن أمله "بموازنة تنمية الأقاليم والقروض وصندوق الاعمار بإنساء مشاريع كبيرة في 2021، حيث قدمت دائرته كشوفات بتلك المشاريع، وخلال أشهر سيتضح العمل لجميع المواطنين في المحافظة قفزة معمارية وحضارية، بحسب حديثه".

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