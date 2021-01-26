2021/01/26 | 10:01 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع مستوى انتاج وتسويق محصول الطماطم الى خلال الشهر الحالي الى اكثر من 75 الف طن محققا انتاج يومي اقترب الى 5 آلاف طن.

وقال مدير شعبة زراعة الزبير صالح حسن في تصريح صحافي، إن معدل تسويق المحصول من المركز الموحد في البرجسية بدأ بالتصاعد، متوقعا ان يتعدى الإنتاج النهائي للمحصول خلال الموسم الزراعي الحالي النصف مليون طن.

واضاف ان الأسعار المطروحة في مركز التسويق تراوحت بين 6000 ـ 12000 الف دينار للصندوق الواحد مع تزايد وصول المسوقين من مناطق الوسط وشمال العراق في كردستان بالاضافة الى المحافظات الجنوبية وتحقيق اكتفاء في الأسواق المحلية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع انتاج الطماطم في الزبير الى 5 آلاف طن يوميا 7 SKY TV.

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