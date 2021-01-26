2021/01/26 | 10:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدولار الأميركي

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

258 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

ارتفعت أسعار صرف الدولار، الثلاثاء، بشكل طفيف امام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، صباح اليوم، 26 كانون الثاني 2021، في بورصة الكفاح ببغداد 145,700 دينار عراقي، بينما جاء سعر شراء 100 دولار بقيمة 145,000 ألف دينار عراقي.

وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية:

سعر الدولار مقابل التومان الايراني

100 دولار = 2,200,000 تومان

100 يورو = 121,28 دولار

100 باوند = 136,35 دولار

100 دولار = 741,42 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصة الذهب عالميا 1855,90$

النفط

سعر برميل نفط الخام برنت 55,45 دولار

سعر برميل نفط الخام الاميركي 52,35 دولار

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار اليوم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).