اليوم.. نفط الوسط يواجه منتخب الإمارات في نصف نهائي بطولة ’’خورفكان’’ للصالات

2021/01/26 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يلتقي فريق نفط الوسط بكرة الصالات اليوم (الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021)، المنتخب الاماراتي في الدور نصف النهائي لبطولة خورفكان الدولية الجارية في الامارات بمشاركة تسعة اندية الى جانب منتخب الامارات باللعبة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن لقاء نفط الوسط والمنتخب الاماراتي سيقام عند الساعة الثالثة والنصف عصراً على قاعة خورفكان.

وكان فريق نفط الوسط العراقي، قد تأهل الى الدور نصف النهائي للبطولة بعد إن خسر من فريق البطائح الاماراتي1-3 ، ومن ثم الفوز على الشارقة 6-2، وعلى دبا الحصن 7- صفر.

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