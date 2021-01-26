تغيير في درجات الحرارة بدءاً من اليوم.. توقعات الحالة الجوية لـ 3 أيام

2021/01/26 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، فيما أشارت إلى أن الطقس سيكون غائماً مع تغير بدرجات الحرارة.

وذكرت الهيأة في جداول توضيحية تلقتها (بغداد اليوم)، أن "الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية، سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، والمنطقة الشمالية سيكون طقسها غائماً جزئياً ولا تغير بدرجات الحرارة".

وأضافت، أن "طقس يوم غد في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، سيكون غائماً جزئياً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس بعد يوم غد، غائماً مع وجود تساقط أمطار خفيفة في الجنوبية والوسطى، وفي الشمالية تكون متوسطة الشدة".

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