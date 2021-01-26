الدفاع تصدر توضيحا بشأن الطلاب المقبولين بالدورة ١١١

2021/01/26 | 10:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكدت وزارة الدفاع، الثلاثاء، انه سيتم إلحاق الطلاب المقبولين بالدورة (١١١) حال توفر التخصيص المالي لهم.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “سيتم إلحاق الطلاب المقبولين بالدورة (١١١) حال توفر التخصيص المالي لهم”.وأضاف البيان أنه “تم إجراء المخاطبات الرسمية الخاصة مع وزارة المالية لغرض إطلاق التخصيص المالي لطلاب الدورة أعلاه، وسيتم دعوتهم حال اطلاق التخصيصات الخاصة بهم”.



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