2021/01/26 | 10:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..كشف محافظ كركوك راكان الجبوري، عن تحول إقليم كردستان العراق الى ممر لتهريب المخدرات الى المحافظات الجنوبية، فيما أشار إلى ان تواجد “ داعش” في مناطق تماس البيشمركة.وقال الجبوري في حوار تابعته /المعلومة/، إن “تهريب المخدرات من بعض الدول التي تعتبر مصدرا للمخدرات الى إقليم كردستان يتم بسهولة”، مبينا أن “تهريب المخدرات يتم بعد ذلك من إقليم كردستان الى المحافظات الجنوبية”.وأضاف الجبوري، أن “اغلب المحافظات العراقية اصبحت تعاني من قضية تهريب المخدرات”.من جانب آخر بين الجبوري أنه “ما زال هناك خلايا نائمة لداعش ومجاميع متخفية في كركوك”، لافتا إلى أن “ داعش تتواجد في مناطق التماس مع البيشمركة”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كركوك: كردستان أصبحت ممرا لتهريب المخدرات إلى الجنوب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كركوك: كردستان أصبحت ممرا لتهريب المخدرات إلى الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).