الذهب يصعد بفضل آمال التحفيز الأميركي.. وقوة الدولار تضغط على السوق

2021/01/26 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع الذهب الثلاثاء 26 يناير، إذ تعززت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم بفضل توقعات بتمرير حزمة تحفيز أميركية كبيرة في نهاية المطاف، على الرغم من أن الدولار القوي كبح المكاسب.

هذا وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1856.33 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش.



وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1856.80 دولار.

وتلقى الذهب المزيد من الدعم، إذ حومت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي لامسته في الجلسة السابقة، لكن الدولار صعد 0.1 بالمئة مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الفدرالي الأميركي اجتماعه بشأن السياسات والذي يستمر يومين في وقت لاحق اليوم.



وتيسير السياسة النقدية يضيف ضغوطا على عوائد السندات الحكومية ويفيد الذهب الذي لا يدر عائدا.

وعلى الرغم من التوقعات بأن االفدرالي سيظل على موقفه بشأن السياسة النقدية، فإن المستثمرين سيراقبون لهجته عن كثب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.30 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 1.3% إلى 1084.10 دولار وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 2333.02 دولار.

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