2021/01/26 | 10:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، على العثور على نفق لـ” داعش” ومضافات في منطقة العيث شرق صلاح الدين التي تعرضت لهجوم إرهابي غادر.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “بعد أيام من الهجوم الإرهابي الغادر على منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين، نفذ اللواء التاسع بالحشد الشعبي عملية أمنية في منطقة العيث والقرى المجاورة لها لملاحقة الخلايا الإرهابية”.وأضاف البيان أن “العملية الأمنية اسفرت على العثور على عدد من المضافات التابعة لفلول “ داعش” الإرهابي ورفع عدد من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة على الطرق”.وتابع “كما عثرت قوات اللواء التاسع بالحشد الشعبي على نفق بطول ١٠ متر كان بمثابة ملجأ للإرهابيين”، مؤكدا أن “قوات الحشد الشعبي ستواصل واجبات التفتيش لتطهير وتأمين هذه المناطق وانهاء أي تواجد إرهابي فيها”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الهجوم الغادر.. الحشد الشعبي يعثر على نفق لـ”داعش” ومضافات في العيث) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الهجوم الغادر.. الحشد الشعبي يعثر على نفق لـ”داعش” ومضافات في العيث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).