بنزيما حائر بين ريال مدريد وليون

2021/01/26 | 10:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف وكيل كريم بنزيما السابق، كريم الجزيري، عن احتمالية عودة مهاجم ريال مدريد إلى أولمبيك ليون في المستقبل.

بحسب تصريحات نقلها موقع البرنابيو الإسباني، قال الجزيري: “يريد فعل الانتقال لليون، يتحدث معي باستمرار عن ذلك، ويشاهد جميع مباريات الفريق، ليون في قلبه”.

وأضاف: “ليون يمتلك كل شيء لجذب كريم، هو يريد العودة لليون وهو جاهز بدنياً، سيكون محتاراً بين ترك أفضل نادٍ في العالم، والعودة إلى ليون”.

واختتم: “ارتداء بنزيما لشارة الكابتن مع فريق الطفولة سيكون أمراً سحرياً”.

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