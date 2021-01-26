الدفاع تصدر توضيحاً بشأن الحاق طلبة الكلية العسكرية

2021/01/26 | 10:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الدفاع، الثلاثاء، بياناً أوضحت فيه أن عدم توفر التخصيص المالي يحول دون إلحاق الطلبة المقبولين في الدورة 111 للكلية العسكرية.

وقالت الوزارة في بيانها إنه “سيتم إلحاق الطلاب المقبولين بالدورة (١١١) حال توفر التخصيص المالي لهم”.

وأضافت، أنه “تم إجراء المخاطبات الرسمية الخاصة مع وزارة المالية لغرض إطلاق التخصيص المالي لطلاب الدورة أعلاه، وسيتم دعوتهم حال اطلاق التخصيصات الخاصة بهم”.

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