طقس غائم جزئي غدا .. ممطر متفاوت الشدة الخميس..والحرارة اعلى من 20 مئوية قليلا

2021/01/26 | 10:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد طقسا غائما جزئيا غدا الاربعاء ..ممطرا متفاوت الشدة الخميس..والحرارة اعلى من 20 مئوية قليلا.وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : الطقس سيكون يوم غد الاربعاء بعموم المناطق غائم جزئيا الى غائم ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س تتحول بعد الظهر وابتداءاً من الاقسام الغربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 3 مئوية والعظمى 20 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية 1 مئوية واعلاها في البصرة 9 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في الموصل 16 مئوية واعلاها في ميسان والبصرة 23 مئوية.اما طقس يوم الخميس المقبل فسيكون في الوسطى غائم مع تساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة منها ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40 )كم/س مسببة تصاعد غبار في اقسامها الشرقية .بمدى رؤية (6-8 )كم وفي الغبار (2-4 )كم .وفي المنطقة الشمالية غائم مصحوب بتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وخاصة في اقسامها الشرقية مع فرصة لتساقط الثلوج على المناطق الجبلية ،و الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8)كم وفي المطر (2-4 )كم .ويكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة على اقسامها الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40 )كم/س مسببة تصاعد غبار في اقسامها الشرقية بمدى رؤية (6-8 )كم وفي الغبار (2-4 )كم .وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا قليلا عن معدلاتها العامة في عموم المناطق./انتهى3

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