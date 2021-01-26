اللواء التاسع بالحشد الشعبي يعثر على نفق لـ”داعش” ومضافات في العيث

2021/01/26 | 10:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفذ اللواء التاسع بالحشد الشعبي عملية أمنية في منطقة العيث والقرى المجاورة لها لملاحقة الخلايا الإرهابية".وقال بيان لاعلام الحشد:"بعد أيام من الهجوم الإرهابي الغادر على منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين، نفذ اللواء التاسع بالحشد الشعبي عملية أمنية في منطقة العيث والقرى المجاورة لها لملاحقة الخلايا الإرهابية".واسفرت العملية الأمنية العثور على عدد من المضافات التابعة لفلول “داعش” الإرهابي ورفع عدد من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة على الطرق".كما عثرت قوات اللواء التاسع بالحشد الشعبي على نفق بطول ١٠ متر كان بمثابة ملجأ للإرهابيين".واضاف البيان :" ان قوات الحشد الشعبي ستواصل واجبات التفتيش لتطهير وتأمين هذه المناطق وانهاء أي تواجد إرهابي فيها"./انتهى2

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