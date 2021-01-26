دعم كويتي لإقامة خليجي 25 في البصرة

2021/01/26 | 10:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة- واع- حسين عمار

أكد عضو مجلس إدارة الرياضة الكويتي واللاعب الدولي السابق عبد الرضا عباس دعم بلاده لملف العراق في استضافة الدورة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي، معبراً عن إعجابه الشديد بحسن الاستقبال والحفاوة التي لقيها الوفد الكويتي في العراق.

وقال عباس في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء: إن :"الكويت داعم وبقوة لملف تضييف العراق لبطولة الخليج 25 ليجتمع أهل الخليج في رحاب البصرة المعطاء"، مشيراً الى أن" العراق لا ينقصه أي شيء لاحتضان العرس الخليجي، فالمدينة الرياضية كاملة وفيها بنى تحتية جيدة ولديها ملعب جميل ،بالإضافة الى اتحاد مثالي ، ونحن كرياضيين نصر على إقامة البطولة في البصرة ".

وأضاف عباس:" نحن نعرف القيمة الرياضية في العراق، والمنتخب العراقي منتخب محترم وله مع المنتخب الكويتي تاريخ طويل، لذلك المباراة ستكون حبية ودية وديربي بين الفريقين ،وستكون ذات طابع تنافسي قوي، لكنني أرجح كفة العراق ،كون المنتخب الكويتي منتخب شاب وجديد ونتوقع منه الكثير في المستقبل ".

وتابع عباس:"هذا اللقاء وضع خطوة تاريخية بين الشعب العراقي والكويتي، و الرياضة دائما هي من تقرب وجهات النظر، لذلك تعتبر هذه البصمة الأولى بين الشعبين لتقوية الأواصر والعلاقات الأخوية، كون الرياضة بوابة جميلة للعلاقات الثنائية ".

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