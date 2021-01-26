"طبقة الـ1٪ تحتجز البلاد رهينة".. لبنان بين الإصلاح الجذري والفشل التام

2021/01/26 | 10:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط مجموعة الأزمات التي يعاني منها لبنان، قال اقتصاديون إن إجراء إصلاحات جذرية باتت ضرورة حتمية لبقاء البلد الممزق سياسيا واقتصاديا.

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