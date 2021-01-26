2021/01/26 | 10:32 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوعزت وزارة التربية الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، بضرورة تنظيم أوقات البث للمنصات التعليمية والدروس التي تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان تسلمه المربد ان المديرية العامة للأشراف التربوي وجهت بتنظيم أوقات البث للمنصات التعليمية والدروس التي تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفق جدول الكتروني يعدهُ مدير المدرسة، وذلك من أجل استكمال الخطة التي وضعتها الوزارة وتسهيل إيصال المادة العلمية الكترونياً للتلاميذ والطلبة الأعزاء وللمراحل الدراسية كافة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية توعز لإدارات المدارس بإعداد جداول الكترونية تخص بث المنصات التعليمية 7 SKY TV.

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