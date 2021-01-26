هورامي: الوفد المفاوض قدم جميع المعلومات اللازمة للجنة المالية

2021/01/26 | 10:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان اول اجتماع له مع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.

وقال سمير هورامي المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الاجتماع ناقش حجم الواردات والمصاريف بكل دقة.

واضاف: ان وفد اقليم كوردستان قدم جميع المعلومات الوثائق الخاصة باقليم كوردستان والى اللجنة المالية في مجلس النواب، مشيرا الى ان اجتماعات وفد حكومة اقليم كوردستان ستستمر لتثبيت الاتفاق الذي ابرم بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في الشهر الاخير من العام الماضي في الموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia خاص

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