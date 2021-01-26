2021/01/26 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اتهم محافظ واسط محمد جميل المياحي، الثلاثاء، بعض الوزارات بممارسة الدكتاتورية والسلطوية والعمل على تعطيل الخدمات في المحافظات، محذرا من أن اللامركزية في خطر كبير.وقال المياحي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “اللامركزية في خطر كبير بسبب بعض الوزارات في بغداد التي تريد الهيمنة على صلاحيات المحافظات ولا يروق لبعضها نقلها ومازالت تمارس الدكتاتورية والسلطوية وتعمل على تعطيل الخدمة في المحافظات بما يؤدي في النتيجة الى إجهاض عملية استقرارها”.وأضاف المياحي، أن “بعض الوزارات تعمد الى تعيين اشخاص من خارج المحافظة كمسؤولين لدوائرها في المحافظة من دون علمنا ولا حتى أخذ رأي أو استشارة الحكومة المحلية بذلك خاصة الدوائر الأمنية وهذا مخالف للقانون، وهناك شبهات على بعض الاشخاص الذين يتم تعيينهم بهذه الطريقة”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط: بعض الوزارات تمارس الدكتاتورية وتعطل الخدمات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط: بعض الوزارات تمارس الدكتاتورية وتعطل الخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).