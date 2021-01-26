الجيش العراقي يطلق خطة لتجريف مياه الأنهر وتحصين النقاط الأمنية في حمرين

2021/01/26 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلن النائب مضر الكروي، الثلاثاء، الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، أن الجيش العراقي أطلق خطة لتجريف مياه الأنهر وتحصين النقاط الأمنية في حمرين بالمحافظة.

وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة) وريفها تشكلان جزءاً مهماً من حوض حمرين وعانت في الاسابيع الماضية من تسجيل سلسلة خروقات امنية ادت الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ومنتسبي القوى الامنية".

واضاف الكروي، ان "الجهد الهندسي للفرقة الخامسة في الجيش العراقي بدأ اولى مراحل خطتة والتي تتعلق بمحاور متعددة منها تجريف ضفاف الانهر وتحصين نقاط المرابطة وفتح طرق زراعية جديدة وتأمين الاكتاف لبعض الطرق في اطار ستراتيجية لسد الفراغات".

واشار الكروي الى ان "خطة الجهد الهندسي سكون لها اثر امني ايجابي في تعزيز قدرات القوى الماسكة لمناطق مترامية في حوض حمرين سواء في محيط جلولاء وقراها وتسهم في الحد من هجمات داعش الارهابي من خلال سد الفراغات خاصة بين الجداول والانهر والبساتين والاراضي الزراعية التي يستخدمها عناصر التنظيم في التسلل والاختباء".

وكانت جلولاء وقراها شهدت مؤخرا سلسلة هجمات تسبب أغلبها في سقوط ضحايا وحدوث اضرار مادية جسيمة خاصة استهداف محطات متنقلة للكهرباء.

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