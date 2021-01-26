في بغداد.. المرور تعلن حجز 2500 دراجة خلال يومين وتوجه دعوة لأصحابها

2021/01/26 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدير المرور العامة، اللواء طارق إسماعيل، اليوم الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، حجز قرابة 2500 دراجة خلال اليومين الماضيين، فيما وجّه دعوة إلى أصحاب الدراجات.

وقال إسماعيل في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الدراجة غير المسجلة يتم حجزها وتغريمها، وأدعو المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية، وتسجيل الدراجة، حتى لا نضطر لحجزها".

وأضاف، أن فرق المرور "حجزت خلال هذه اليومين في بغداد ما يقارب 2500 دراجة، وأطلب من أهل الدراجات التعاون، وألاّ يصلوا إلى مراكز العاصمة بغداد".

وبشأن الزخم، أكد مدير المرور قائلاً، إن "الزخم سيبقى مستمراً في الشوارع بسبب وجود 3 ملايين سيارة في بغداد فقط، وتحمل لوحة بغداد، وطاقة الشوارع الاستيعابية في بغداد تكون من 100 إلى 150 ألفاً".

وأوضح، أن "آلية الحد من الزخم المروري، هي تفاوت أوقات الدوام، وإنشاء جسور، ومرائب للسيارات، وتوفير نقل جماعي"، مؤكداً "الاستمرار بتسقيط الأرقام في بغداد والمحافظات".

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