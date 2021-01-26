العراق يشكر الدول المعزية بتفجيري الطيران: ماضون بالقضاء على فلول الإرهاب

2021/01/26 | 10:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعربت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، عن شكرها للدول التي عزت العراق بتفجيري ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، مؤكدة استمرار العراق بجهود مكافحة الإرهاب والقضاء على فلوله.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “تُثَمّنُ وزارة الخارجيّة مواقف الدول الصديقة والشقيقة، والمنظمات الدوليّة، وكذا الإتصالات ورسائل التعزية التي تلقّاها السيد وزير الخارجيّة فؤاد حسين من نظرائِه في العالم، لتقديمهم المواساة لحكومةِ وشعب العراق إثر العمل الإرهابيّ الذي إستهدف العاصمة بغداد بتاريخ2021/1/21، والذي خلّف عشرات الشهداء والجرحى”.وأضافت الوزارة، “إذ نُجدّدُ الإعراب عن الإدانة لهذه الأعمال، نُشدّد على أنّ العراق ماضٍ في جُهُود مكافحة الإرهاب، والقضاء على فلوله وآيديولوجيّته، ومُواجَهة جميع مُهدّدات الأمن والإستقرار”.



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