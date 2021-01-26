2021/01/26 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي مفوضية الانتخابات لها جذور وروابط عميقة مع الأحزاب السياسية، كما عليها تأثيرات من الحكومة الحالية ..



ومن حق الشعب أن يساوره الشك والحساسية من المفاجئة التي واجهت بها الرأي العام العراقي حول تأجيل الانتخابات إلى يوم 10/ تشرين أول/ 2021 ..



أولاً التأكيد والإصرار الذي ظهر على لسان مفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 16/ حزيران/ 2021 ..



وثانياً تأكيد وإصرار رئيس الوزراء على إجرائها ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأفعال وليس بالأقوال تنجز عملية الانتخابات المبكرة - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأفعال وليس بالأقوال تنجز عملية الانتخابات المبكرة - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).